Ford Focus ST Edition begeistert mit Gewinde-Fahrwerk und agilstem Handling in der ST-Geschichte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Ausschließlich als 5-türige Limousine mit 2,3-Liter-EcoBoost-Motor lieferbar -elektronisches Sperrdifferenzial serienmäßig- Setup-Leitfaden erleichtert Auto-Enthusiasten die Abstimmung der Ford Focus STEdition für maximale Fahrdynamik - optional stehen Pirelli-Reifen mitoptimiertem Grip zur Wahl- Sonderlackierung Nitro-Blau mit hochglänzenden schwarzen Akzenten, exklusiveST-Logos und Teilleder-Sportsitze von RecaroFord präsentiert mit der neuen Ford Focus ST Edition die bisher agilste Versionder ST-Familiengeschichte. Sie hebt sich unter anderem durch einvoll-einstellbares Gewinde-Fahrwerk, ein elektronisches Sperrdifferenzial undgewichtsoptimierte 19-Zoll-Räder von der Serienversion ab. Das Ergebnis ist eineaußergewöhnliche Fahrdynamik, die Auto-Enthusiasten begeistern wird. Zudemunterscheidet sich die Edition durch exklusive Design- und Ausstattungsmerkmalevon den Ford Focus ST-"Standard"-Modellen. Das in Deutschland sowie in einigenanderen europäischen Märkten (Großbritannien, Österreich, Polen und die Schweiz)ab sofort erhältliche Editions-Modell der vierten Ford Focus-Generation gehtausschließlich als 5-türige Limousine (Fließheck) an den Start, da die Limousineim Vergleich zum Turnier das geringere Ausgangsgewicht hat. Unter der Motorhaubeder Ford Focus ST Edition arbeitet der 206 kW (280 PS)* starke und 2,3 Litergroße EcoBoost-Turbobenziner mit einem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe zusammen.Verkaufspreis in Deutschland: ab 41.900 Euro."Mit ihrem präzisen Handling und maximaler Fahrzeugkontrolle hebt die neue FordFocus ST Edition das Konzept des Kompaktsportlers auf ein neues Niveau", betontStefan Münzinger, Geschäftsführer von Ford Performance Europa. "Sie bietet einnochmals optimiertes Fahr- und -Ansprechverhalten. Außerdem können echteSportwagen-Enthusiasten nun auch das Fahrgefühl und die Fahrzeugbalance ihreneigenen Vorlieben anpassen."Zwei-Wege-Gewindefahrwerk von Motorsport-Spezialist KWDie Käufer der Ford Focus ST Edition erhalten einen Kompaktsportler, dessenFahrwerksabstimmung von den Spezialisten bei Ford Performance erarbeitet wurde -zum Beispiel bei harten Testfahrten auf der legendären Nordschleife desNürburgrings. Dabei erzielten die Experten eine optimierte Fahrzeugbalance und-kontrolle bei schneller Kurvenfahrt, die ideal zum leistungsfähigenAntriebsstrang des Sondermodells passt. Darüber hinaus bietet das Fahrwerkweitgehende Einstellmöglichkeiten.Zu diesem Zweck erhält die Ford Focus ST Edition ein Zwei-Wege-Gewindefahrwerkvon Motorsport-Spezialist KW. Zu dessen zentralen Bestandteilen gehörenDoppelrohrdämpfer mit Gehäusen aus Edelstahl und pulverbeschichtete Spiralfedern