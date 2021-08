Die Aktien zahlreicher chinesischer Hightechwerte wie Alibaba (WKN: A117ME) standen zuletzt unter Abgabedruck. Grund hierfür ist, dass sich die kommunistische Regierung, anders als ihr demokratisches Pendant in den USA, einer Regulierung der Branche angenommen hat. Ausgerechnet Alibaba-Gründer Jack Ma hat dafür wohl den Anlass geliefert.Die Alibaba Group ist ein chinesischer Internetkonzern mit Hauptsitz in Hangzhou, der vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründet wurde. Ursprünglich war es ein E-Commerce-Anbieter, der fälschlicherweise gerne als chinesische Amazon bezeichnet wurde. Die chinesische Amazon ist jedoch eher JD.com. Alibaba ist vom ursprünglichen Geschäftsmodell her wohl eher die chinesische eBay.