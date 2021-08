Berlin (ots) - BBG setzt auf die Stärken der eigenen Logistik: Das Unternehmen

Vor dem Hintergrund der instabilen Lieferketten sind so höhere Lagerbeständemöglich. Das ist insbesondere für die Integration und die Skalierung neuerworbener Marken wichtig, die für Kunden schneller verfügbar gemacht werdenkönnen. Vor dem Hintergrund der Kapazitätsengpässe in vielen andereneuropäischen Lagern können BBG-Marken wie Klarstein, auna, Capital Sports undblumfeldt, aber auch neu akquirierte Marken wie Sleepwise, Glaswerk undSchmatzfatz aus den eigenen Logistik-Hubs, die durch den Aufbau des Netzwerkesnoch näher beim Kunden sind, versendet werden.Kamp-Lintfort, mit einer Kapazität von 55.000 Kubikmeter und einer Kapazität von40.000 Paketversendungen pro Tag war bereits ein Meilenstein in derBBG-Geschichte. Ein zweites neues Versandzentrum in Deutschland soll mit mehrals 90.000 Kubikmetern die Gesamtkapazität für Deutschland auf 100.000Paketsendungen pro Tag erhöhen. Ende des Jahres folgt ein Logistikzentrum in UK.In Planung sind darüber hinaus eigene Zentren in Spanien, Frankreich, undOsteuropa.Peter Chaljawski: "Der Aufbau des ersten Logistikzentrums hat uns vielabverlangt, aber unbezahlbare Erfahrung gebracht. Das können wir jetzt mit demAufbau und der technischen Inbetriebnahme der nächsten Zentren skalieren." DasUnternehmen hat sich damit einen strategischen Vorteil im Vergleich zumWettbewerb im E-Commerce auf der einen und bei den aktuellen Aufkäufern vonFBA-Marken auf der anderen Seite aufgebaut.Die Berlin Brands Group (BBG) ist ein globales E-Commerce-Unternehmen und einerder Pioniere im Direct-to-Consumer Business. Der Berliner Hidden Championverkauft aktuell über 3.700 schöne Alltags- und Trendprodukte unter derzeit 34eigenen E-Commerce-Marken. Das Ziel: Mit einem 'Global house of digital brands'weltweit eines der führenden E-Commerce-Unternehmen zu werden.Über Berlin Brands Group:Die Berlin Brands Group (BBG) ist ein weltweit agierendes E-Commerce-Unternehmenund einer der Pioniere im Direct-to-Consumer Business. DieInternet-Marken-Company verkauft aktuell unter 14 Eigenmarken auf über 100Kanälen in 28 Ländern 3.700 Produkte, die ein schöneres und besseres Lebenermöglichen. Als eines der wenigen Unternehmen, das seit der Gründung profitabelist, wächst die Berlin Brands Group überwiegend aus dem eigenen Cashflow. DasUnternehmen beschäftigt 900 MitarbeiterInnen in fünf Ländern und erwirtschafteteim Jahr 2020 einen Umsatz von 334 Mio. Euro (2019: 217 Mio. Euro). Seit Dezemberkauft BBG E-Commerce-Marken, um deren Geschäft unter eigenem Dach zu integrierenund zu skalieren.Weitere Informationen:HOSCHKE & CONSORTENPublic Relations GmbHAndreas HoschkeE-Mail: mailto:a.hoschke@hoschke.deTel. +49 (0)40 / 36 90 50 55Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150164/5001342OTS: Berlin Brands Group