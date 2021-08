MünchenerHyp mit weiterer Steigerung der Ertragskraft im ersten Halbjahr 2021

München (ots) -



- Zins- und Provisionsüberschuss steigt um 12 Prozent auf 125,0 Mio. Euro

- Hypothekenneugeschäft mit 3,1 Mrd. Euro Zusagevolumen nur leicht unter

Vorjahresniveau von 3,2 Mrd. Euro

- Hypothekendarlehensbestände seit Jahresanfang um 4 Prozent auf 40,0 Mrd. Euro

ausgeweitet



Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat ihr Ertragswachstum im ersten

Halbjahr 2021 weiter verstetigt. Der Zinsüberschuss stieg gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 187,9 Mio. Euro. Trotz des gewachsenen

Provisionsaufwands konnte die Immobilienbank den Zins- und Provisionsüberschuss

deutlich ausbauen. Er erhöhte sich um 12 Prozent auf 125,0 Mio. Euro.





Die Verwaltungsaufwendungen stiegen um 2,1 Prozent auf 68,1 Mio. Euro. Mit derEntwicklung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft zeigt sich die Immobilienbankzufrieden. Mit Blick auf die mögliche weitere Entwicklung der Corona-Pandemiehat sie vorsorglich Zuführungen zur Risikovorsorge vorgenommen, um für derzeitnoch nicht erkennbare Risiken gerüstet zu sein.Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg zum 30. Juni 2021 auf 39,7Mio. Euro (30. Juni 2020: 26,9 Mio. Euro)."Wir haben im ersten Halbjahr 2021 das Wachstum unserer Erträge ausbauen könnenund sind somit unserem Ziel, die Ertragskraft der MünchenerHyp nachhaltig zustärken, wieder ein gutes Stück näher gekommen", sagt Dr. Louis Hagen,Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.Bei guter Nachfrage nach Immobilien und Immobilienfinanzierungen entwickeltesich das Neugeschäft der MünchenerHyp weiter auf hohem Niveau. Im Geschäftsfeldprivate Wohnimmobilienfinanzierungen konnte sie das Zusagevolumen um 7 Prozentauf 2,1 Mrd. Euro ausweiten. Mit knapp 1,5 Mrd. Euro (30. Juni 2020: 1,5 Mrd.Euro) entfiel davon wiederum der Hauptanteil auf das Geschäft mit den deutschenGenossenschaftsbanken. Steigerungen verzeichnete die Bank im Geschäft mit freienFinanzdienstleistern, das auf 433 Mio. Euro (30. Juni 2020: 266 Mio. Euro)stieg, sowie mit der Schweizer PostFinance mit 173 Mio. Euro (30. Juni 2020: 129Mio. Euro).Von den in der Bearbeitung und Anbahnung befindlichen gewerblichenImmobilienfinanzierungen konnten im ersten Halbjahr rund 1 Mrd. Euro (30. Juni2020: 1,25 Mrd. Euro) realisiert werden. Schwerpunkte waren dasFinanzierungsgeschäft in Deutschland und bei den Anlageklassen Büro-, Wohn- undLogistikimmobilien.Infolge des guten Neugeschäfts weiteten sich die Bestände an Hypothekendarlehenweiter aus. Sie stiegen seit Jahresanfang 2021 um 4 Prozent auf erstmals 40,0Mrd. Euro. Im Kapitalmarktgeschäft mit Staaten und Banken blieben die Beständemit 3,7 Mrd. Euro auf dem Niveau des Jahresendes 2020.Bei der Refinanzierung war die MünchenerHyp insbesondere mit dreiBenchmark-Hypothekenpfandbriefen erfolgreich - zwei langlaufende Pfandbriefe mitknapp 19 Jahren und 15 Jahren sowie einem Pfandbrief in britischen Pfund mit 3,5Jahren Laufzeit, die alle bei großem Investoreninteresse zu attraktivenKonditionen emittiert wurden. Bei den ungedeckten Finanzierungen ragte einegrüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Benchmarkformat von 500 Mio. Euro heraus.Damit erweiterte die MünchenerHyp ihr Spektrum an nachhaltigen Wertpapieren.Bei der Eigenkapitalausstattung liegt die MünchenerHyp weiterhin sehr deutlichüber den gesetzlichen und aufsichtlichen Anforderungen. Die harteKernkapitalquote belief sich zum 30. Juni 2021 auf 19,7 Prozent (31. Dezember2020: 20,6 Prozent). Die Kernkapitalquote betrug 21,1 Prozent (31. Dezember2020: 22,2 Prozent) und die Gesamtkapitalquote 21,6 Prozent (31. Dezember 2020:22,8 Prozent).Für das restliche Jahr 2021 erwartet die MünchenerHyp eine positiveNeugeschäftsentwicklung, da sie davon ausgeht, dass sich die Immobilienmärkteweiterhin stabil bis positiv entwickeln. "Die Pipeline ist gut gefüllt und wirsind optimistisch, dass die gute Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen anhält.Gleichwohl bestehen unverändert Risiken für die Konjunktur und dieImmobilienmärkte durch neue Wellen der Corona-Pandemie", erklärt Hagen weiter.Die MünchenerHyp veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2021 unterhttp://www.muenchenerhyp.de .Pressekontakt:Dr. Phil ZundelDirektor StabMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-2000mailto:Phil.Zundel@muenchenerhyp.deDr. Benno-Eide SiebsPressesprecherAbteilungsdirektor Kommunikation und MarketingStabMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-2020mailto:Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65861/5001356OTS: Münchener Hypothekenbank eG