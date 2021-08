Analog Devices und Maxim Integrated geben die kartellrechtliche Freigabe für Zusammenschluss durch China bekannt

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) und Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) gaben heute bekannt, dass die staatliche chinesische Marktregulierungsbehörde die kartellrechtliche Genehmigung für die angekündigte Übernahme von Maxim Integrated durch Analog Devices erteilt hat.

Damit liegen nun alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Transaktion vor. Analog Devices und Maxim gehen davon aus, dass die Transaktion am oder um den 26. August 2021 herum abgeschlossen wird, sofern die restlichen üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.

