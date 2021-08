Der jüngste „China-Schock“ hat den Aktienkurs von Alibaba stark fallen lassen. Doch die Baisse bei dem Titel ist älter: Im Oktober 2020 begann bei Kursen von 319 Dollar der Abstieg, der gestern an der New Yorker Börse mit 152,80 Dollar ein neues Tief verzeichnete. Doch die Alibaba Aktie kam intraday deutlich zurück: Am Ende des NYSE-Handels lag das Papier am gestrigen Montag bei 161,06 Dollar nur minimal unter dem Tageshoch. ...