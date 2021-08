First Helium schließt vorläufige ingenieurtechnische Studie der Infrastruktur ab, die nötig ist, damit auf dem Konzessionsgebiet Worsley produziert werden kann

Calgary, Alberta, Kanada, 24. August 2021 – First Helium Inc. (“First Helium” oder das “Unternehmen”) (TSXV: HELI) (FRA: 2MC), ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Zugang zu bedeutsamen Explorationsgebieten in ganz Alberta, gibt bekannt, dass es vor Kurzem die vorläufige ingenieurstechnische Studie zu den Infrastrukturanforderungen abgeschlossen hat, um sein Entdeckungsbohrloch Worsley (das “Bohrloch Worsley”) in Produktion zu bringen. Die Studie liefert unter anderem eine Reihe an modularen und betrieblich flexiblen Verarbeitungskonzepten, um das Bohrloch Worsley sowie zukünftige Erweiterungsbohrlöcher in Betrieb nehmen zu können.

First Helium wird die Ergebnisse dieser Bewertung nutzen, um seine Verarbeitungsstrategie abzuschließen. Diese beinhaltet zurzeit verschiedene Alternativen von Vereinbarungen mit Drittparteien zu Gebühren für die Verarbeitung bis hin zu einem Modell, bei dem es darum geht, selbst zu bauen und zu betreiben, sowie Mischungen aus beiden Konzepten. Dazu wird das Unternehmen daran arbeiten, sich zusätzliche Abnahmevereinbarungen über seine Heliumgasproduktion zu sichern. Seit dem Startschuss für das Projekt geht First Helium davon aus, dass die Verarbeitungsanlage innerhalb von 15 Monaten in Betrieb gehen kann, wobei der zeitliche Rahmen größtenteils von der Lieferung von speziellen Heliumverarbeitungsgeräten abhängt.

Ressourcenbericht von Sproule

Im Juni erhielt das Unternehmen von Sproule Associates Limited (“Sproule”) einen unabhängigen Bericht, der sich nur auf das Bohrloch Worsley konzentrierte und den Titel “Evaluation of the Helium and P&NG Contingent Resources of First Helium Inc. in the Worsley Area of Canada (as of March 31, 2021)” trug (der “Ressourcenbericht”). Sproule führte seine Beobachtungen gemäß der Standards aus dem aktuellen Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook der Society of Petroleum Evaluation Engineers (Calgary Chapter) durch.