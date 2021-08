Giftfreie Wespenfalle - Wespen töten ohne Bienen anzulocken

Seite 2 ► Seite 1 von 2

. Ab etwa der Mitte des Sommers entwickeln sichoftmals zu einer echten. Sie sind aufdringlich und fallen über sämtliche Lebensmittel her, die Zucker enthalten. Zudem können Stiche für einige Menschen zu einer echten Gefahr werden. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die PlagegeisterWer Wespen von seiner Terrasse oder anderen geliebten Bereichen vertreiben möchte, sollte zunächst ein wenig über die Insekten in Erfahrung bringen. Während des Frühlings, sowie im Frühsommer, ernähren sich die Wespen zumeist von Insektenlarven. Daher nehmen sie eineein. Ohne die gefräßigen Wespen würde es sehr häufig zu größeren Plagen von Blattläusen und anderen unangenehmen Schädlingen führen. Einige der Proteine, welche die Wespen aus dieser Ernährung gewinnen, geben sie an die Larven in den Nestern ab und erhalten dafür eine zuckerhaltige Flüssigkeit. Abnimmt die Anzahl der Larven stark ab und die. Daher suchen sie Ersatz und finden diesen, in Hülle und Fülle, bei uns Menschen. Süße Getränke, Eiscreme, Salatdressings und anderesind ein El Dorado für Wespen.Dafür gibt es einen triftigen Grund. Normalerweise reifen während des Spätsommers noch Pflaumen und einige andere Obstarten, die den Wespen als Zuckerlieferanten dienen könnten. Doch die. Insbesondere in Stadtbereichen oder anderen dicht besiedelten Gebieten werden kaum noch Obstgehölze angepflanzt. Deshalb stehen den Tieren, ab der Mitte des Sommers,Aus diesem Grund warten sie nur darauf, dass wir im Freien ein Eis essen oder uns gerade ein Stückchen Obstkuchen gönnen. Die Wespen versuchen mit Nachdruck, an den Zucker zu gelangen und legen dabei einan den Tag. Zumeist reagieren die betroffenen Personen mit heftigen Abwehrbewegungen und möchten damit die Plagegeister vertreiben. Spätestens dann nutzen die Insekten ihre unangenehmen Stacheln. Das Problem besteht nicht nur in den. Es gibt zahlreiche Menschen, dieauf Wespenstiche reagieren und sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Schon aus diesem Grund ist es hilfreich, Wespen vertreiben und bekämpfen zu können.