Die DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) hat die Schlagzahl im dritten Quartal nochmals deutlich gesteigert. Die Umsatzerlöse stiegen um 26,6 % auf 119,3 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum wurden 330,8 Mio. EUR umgesetzt, dies entspricht einer Steigerung von 25,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA stieg überproportional von 1,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2019/2020 auf 16,7 Mio. EUR (+787,1%), wobei das dritte Quartal des letzten Geschäftsjahres stark negativ von Sondereffekten beeinflusst war. Im Neunmonatszeitraum entspricht das einer Steigerung von 25,5 Mio. EUR auf 47,0 Mio. EUR (+84,1%). Auch bei allen weiteren Ergebniskennzahlen sind signifikante Steigerungen erfolgt, die Eigenkapitalquote verbesserte sich trotz einer akquisitionsbedingten Bilanzsummenausweitung. Der Anteil der Dienstleistungsumsätze verbleibt weiterhin auf sehr hohem Niveau.

UMSATZENTWICKLUNG

Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal erneut deutlich um 26,6 % auf 119,3 Mio. EUR (i. Vj.: 94,2 Mio. EUR). Im Vergleich zu den Neunmonatszahlen des Geschäftsjahres 2019/2020 (01.10.2019 – 30.06.2020) verzeichnet DATAGROUP ein Umsatzplus von 25,2 %, von 264,2 Mio. EUR auf 330,8 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr. Wesentlicher Treiber sind die zum Stichtag 01.05.2021 erfolgten Erstkonsolidierungen der neu erworbenen Gesellschaften URANO Informationssysteme GmbH („URANO“) sowie dna Gesellschaft für IT Services GmbH („dna“). Erfreulicherweise konnte seit Geschäftsjahresbeginn ein organisches Wachstum von 9,6 % erreicht werden, insbesondere aufgrund des sehr prosperierenden Geschäfts in den DATAGROUP-Stammgesellschaften. Darüber hinaus trugen Neuverkäufe, die inzwischen voll in Produktion sind, zum organischen Wachstum bei. Nicht zuletzt konnten in einigen Kundensituationen Mehrverkäufe („Upsellings“) generiert werden. Der Anteil der Dienstleistungsumsätze verbleibt mit 82,7 % weiterhin auf sehr hohem Niveau.

„Wir sehen durch die aktuellen Geschäftszahlen, dass sich unsere Strategie, mittels standardisierter Dienstleistungen aus unserem CORBOX-Portfolio wiederkehrende Umsätze als zuverlässige Einnahmequelle zu generieren, bestätigt. An der nachhaltigen Profitablilität unserer Bestandskunden mit langlaufenden Dienstleistungsverträgen beweist sich die Nachhaltigkeit des CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatzes“, kommentiert Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Wir gehen davon aus, dass wir auch weiterhin vom Digitalisierungstrend, der sich seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich verstärkt hat, profitieren werden“, ergänzt Produktionsvorstand Andreas Baresel.