girocard Kunden-Händler-Befragung / Gewohnte Muster beim Einkaufen, Kulturwandel beim Bezahlen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Der Sommer brachte dank sinkender Inzidenzwerte auchzahlreiche Lockerungen für Handel sowie Gastronomie und sorgte für Lust aufKaffeetrinken mit Freunden und Einkaufsbummel in den Innenstädten. Hier sinddamit ein Stück weit alte Gewohnheiten eingekehrt. Während fast sieben von zehnbefragten Kunden (69 Prozent) planen, auch nach Corona wieder ganz wie gewohnteinzukaufen, ist beim Bezahlen keine Rückkehr zu alten Mustern zu erwarten. Dasergab eine repräsentative Befragung von Kunden und Händlern durch infas quo imAuftrag der EURO Kartensysteme im Juni 2021.Mit Karte, insbesondere mit girocard, zu zahlen, ist normal; kontaktlos istabsoluter Standard an der Ladenkasse. Der Trend zu elektronischen Verfahren ansich ist nicht neu: Allein von 2016 bis 2020 hat sich die Zahl dergirocard-Transaktionen fast verdoppelt (2016: 2,9 Milliarden/2020: 5,5Milliarden). Seit 2010 haben sich diese sogar nahezu verdreifacht (1,89Milliarden). Entsprechend sagt knapp die Hälfte der Kunden (46 Prozent), dassBargeld für sie heute wesentlich weniger wichtig ist als noch vor zehn Jahren.Ganz einfach, weil es genügend andere Bezahlarten gibt. Passend dazu haben dieBefragten immer weniger Münzen und Scheine in der Tasche: Jeder Dritte (33Prozent) gibt an, heute weniger Bargeld dabeizuhaben als noch vor zehn Jahrenund fast die Hälfte (46 Prozent) hebt auch seltener Bargeld ab.Trend zur Karte setzt sich fort"Wir beobachten den Shift zur Karte seit Jahren. Den ersten steileren Anstieghaben wir schon bei der Einführung von kontaktlos gesehen", sagt Ingo Limburg,Leiter Marketing und PR für die girocard bei EURO Kartensysteme. Und auch im vonder Pandemie geprägten ersten Halbjahr 2021 verzeichnet die girocard beiTransaktionen (+ 4,7 Prozent auf 2,59 Milliarden) sowie Umsätzen (+ 2 Prozentauf 114 Milliarden Euro) einen Zuwachs und baut ihre Position als führendeselektronisches Bezahlsystem weiter aus. Auch zwei Drittel (64 Prozent) derHändler sehen seit Beginn der Pandemie in ihren Geschäften einen Anstieg derkontaktlosen Zahlungen. "Der Wunsch nach Abstand und Hygiene hat diesen Wandeleindeutig beschleunigt, der Komfort ist es aber, der für einen echtenParadigmenwechsel hin zur Karte sorgt", so Limburg weiter.Kontaktlos heißt dabei nicht mehr nur Karte vorhalten - besonders intechnikaffinen Bevölkerungsgruppen wird das Bezahlen mit der digitalen girocard,zum Beispiel im Smartphone, immer beliebter. Zusätzlich hat der Komfort deskontaktlosen Bezahlens die Debitkarte der Banken und Sparkassen in den letztenJahren verstärkt in ehemalige Bargelddomänen wie Bäckereien und Metzgereien