Oakville, ONTARIO – 24. August 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, freut sich bekannt gegeben, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) dem Unternehmen die Fortsetzung des Genehmigungsverfahrens für ein neues Prüfpräparat (IND) bewilligt hat. Es geht dabei um die Einleitung einer multizentrischen, doppelblinden, randomisierten und plazebokontrollierten Phase-II-Studie, in der die Sicherheit und Verträglichkeit von CardiolRx sowie dessen Auswirkungen auf die Regeneration des Herzmuskels bei Patienten mit akuter Myokarditis untersuchen werden soll.

Die Myokarditis ist eine akute inflammatorische Erkrankung des Myokards, die durch eine Entzündung des Herzmuskels gekennzeichnet ist und zu Schmerzen in der Brust, eingeschränkter Herzfunktion, Vorhof- und Kammerarrhythmien sowie Überleitungsstörungen führen kann. Obwohl die Symptome oft mild verlaufen, bleibt die Myokarditis eine wichtige Ursache für ein akutes und fulminantes Herzversagen und ist die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod bei Menschen unter 35 Jahren. Darüber hinaus entwickeln einige Patienten eine chronische dilatative Kardiomyopathie, die nach wie vor die wichtigste Indikation für eine Herztransplantation darstellt. Die Myokarditis wird zwar mehrheitlich von Viren ausgelöst, die Ursache kann aber auch in einer Vielzahl von Infektionen sowie in bestimmten Arzneimitteln, einschließlich Zytostatika, die zur Behandlung verschiedener gängiger Krebserkrankungen eingesetzt werden, liegen. Die Myokarditis wurde auch als Komplikation einer COVID-19-Erkrankung beschrieben, und in jüngerer Zeit wurde auch über eine seltene Komplikation in Zusammenhang mit bestimmten COVID-19-Impfstoffen berichtet.

In Cardiols Studie zur akuten Myokarditis werden voraussichtlich 100 Patienten in klinischen Zentren in den Vereinigten Staaten und Europa aufgenommen. Zu den primären Endpunkten der Studie, die nach einer zwölfwöchigen Doppelblindtherapie ausgewertet werden, zählen als Messwerte der kardialen Magnetresonanztomographie die linksventrikuläre Funktion (Auswurffraktion und longitudinale Dehnung) sowie ein Myokardödem (extrazelluläres Volumen). Jeder dieser primären Endpunkte lässt nachweislich eine Langzeitprognose bei Patienten mit akuter Myokarditis zu.