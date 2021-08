Europa und USA zeigten entgegengesetzt zu Asien weiterhin Stärke.

Weitere staat­lichen Ein­griffe der chi­ne­sischen Re­gierung in deren na­tio­nale große Tech­no­lo­gie Kon­zer­ne be­las­tete eben­falls seit meh­re­ren Woc­hen, so dass das Rand­thema der pri­vaten zusätz­lichen Lern­ange­bote wie ge­sagt nur noch die Kirsche auf der Torte war, um eine Kor­rek­tur von gut 10-15% aus­zu­lösen. Wir sehen die asia­tischen Aktien­märkte hier­durch ab­schlie­ßend am Ende ihrer Welle 2 von 5, so dass die nun fol­gende Welle 3 bald ein­setzend, die lo­ka­len In­dizes über die Höchst­stän­de aus der Welle 1 aus dem 1Q21 führen sollte.

Die Einschränkungen durch die chi­ne­sischen Regierung in private zu­sätz­liche Lern­ange­bote für chi­n­esische Schüler und Studenten lösten stärke Kurs­korrek­turen in China und dem ge­samten asia­tischen Raum aus. Un­se­res Er­achtens nach, war es eher der Tropfen, der das Fass schlech­ter Nach­richten für diese Aktien­region zum Über­laufen brachte. Bereits seit dem letzten G7 Gipfel im Juni 2021 wurde klar, dass sich „der Westen“ gemein­sam zu­nehmend gegen China posi­tioniert.

Europa und USA zeigten ent­ge­gen­ge­setzt zu Asien wei­ter­hin Stär­ke und no­tier­ten auf hohen Ni­veaus seit­wärts. Einer­seits prägte das Sommer­loch bei rela­tiv ge­rin­gen Um­sätzen das Markt­ge­schehen. Anderer­seits ist es weiter­hin der stete Blick auf die Corona-Zah­len, respek­tive die Impf­quoten, wel­ches die Indizes bewegt. Jüngster Druck ent­stand durch Aus­sagen der FED, das Tapering etwaig doch schnel­ler aus­lau­fen zu lassen.

Gold erlitt einen Flash-Crash und fiel kurz­zei­tig noch­mals auf 1.720 zurück – glück­licher­weise wurde die mas­sive Unter­stütz­ung bei 1.680 nicht ge­testet. Viel­mehr er­hol­te sich die Unze wieder sehr zügig bis in ihrer bis­her­ige Seit­wärts­zone um 1.800 US-$/Unze.

Outlook

Unverändert positiv: Wir er­war­ten auf Sicht der näch­sten drei bis vier Jahre deut­lich höhere Aktien­kurse. Dies dürfte immer wieder von leich­ten Kurs­rück­setzern von um die 10% durch­zogen werden, wie wir es jüngst in China und dem wei­teren asia­tischen Raum ge­sehen haben. Diese Kor­rektur sehen wir nun als ab­ge­schlos­sen, so dass wir kurz­fris­tig hier das größte Kurs­poten­tial sehen.

Vermutlich werden kom­mende Rück­setzer in Euro­pa und den USA nicht stark sein – viel­mehr noch werden sie sehr wahr­schein­lich be­reits in ein paar fol­genden Han­dels­tagen wieder aus­ge­glichen sein. Wir planen daher weiter­hin voll inves­tiert zu blei­ben. Wir be­fin­den uns am An­fang eines neuen Kon­junk­tur­zyklus. Die wirt­schaft­liche Er­holung nach der Pan­de­mie ist in vol­lem Gange ist – sie stützt sich ins­be­son­dere auf eine sta­bile Ver­brau­cher­nach­frage. Diese wird ge­stei­gert durch einen imm­ensen Nach­hol­ef­fekt nach rund einem Jahr des Zwangs­sparens im Lock-down.

Die Zentralbanken haben ihre In­fla­tions­ziele be­reits heute nach oben an­­ge­paßt und sich selbst damit lax­ere Re­geln bei einer später stei­gen­den In­fla­tion gegeben. Wir werden ent­sprechend keine oder nur mini­male Zins­er­hö­hun­gen in den näch­sten Jah­ren sehen, so dass Sach­werte in Form von Ak­tien, Gold und Roh­stof­fe der Zu­kunft die erste Wahl der An­la­ge­klas­sen blei­ben. Gold sollte von weiter fal­len­den Ren­diten und poten­tiell stei­gender In­fla­tion ohne Zins­er­hö­hungen durch die Zen­tral­ban­ken profi­tie­ren, so dass wir uns das Er­reich­en und auch das Über­springen des All-time-highs von 2.060 $/Unze in den näch­sten Mo­na­ten sehr gut vor­stel­len kön­nen.



Wasser-Aktien werden durch die na­tür­liche Knapp­heit dieses Roh­stof­fes als auch durch die Zu­ge­hörig­keit zum ESG-An­lage­be­reich weiter profi­tieren. Was­ser­stoff steht unseres Er­achtens in den Start­löch­ern, wenn die tech­nischen Nach­teile von Elek­tro-PKWs und ins­be­son­dere Elek­tro-LKWs offen­kun­diger werden – wir hal­ten diese klei­nere Po­si­tion ent­sprech­end mit einem klei­nen An­teil pers­pek­ti­visch. Ge­nau­so könvnen wir uns einen wei­ter­hin fes­ten US-$ sehr gut vor­stel­len.





