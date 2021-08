Halvårsrapport 2021 for Investeringsforeningen Nordea Invest Nachrichtenquelle: globenewswire | 24.08.2021, 13:30 | 11 | 0 | 0 24.08.2021, 13:30 | Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har på bestyrelsesmøde den 24. august 2021 godkendt foreningens halvårsrapport for 1. halvår 2021.

Foreningens halvårsrapport for 1. halvår 2021 kan fra den 24. august 2021 downloades på www.nordeainvest.dk.



Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer





