Acontoudlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudlodning for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 15. september 2021 og vil fragå kursen den 13. september 2021. Dato for sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet, er den 10. september 2021.