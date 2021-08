Vattenfall eröffnet in Berlin und Hamburg 30 Stores bis Ende 2022

Berlin (ots) - Das Energieunternehmen Vattenfall verstärkt die persönliche Nähe

zum Kunden und baut in den beiden Metropolen Berlin und Hamburg mit neuen

Vattenfall Stores die Präsenz massiv aus.



Geplant sind 20 Vattenfall Stores in Berlin und zehn in Hamburg. Bis Ende 2021

soll die Zahl der Läden auf 20 steigen und bis Ende 2022 auf 30. "Gegenwärtig

sind insgesamt zehn dieser Verkaufs- und Beratungsstellen in Betrieb, drei davon

sind erst kürzlich in Berlin eröffnet worden", berichtet Orkan Cakir, Leiter

Vertrieb Hamburg/Berlin von Vattenfall. "Über den persönlichen Austausch, der in

den Shops möglich ist, wollen wir vermitteln, dass Vattenfall wesentlich mehr

bedeutet als Strom und Gas."







Kernbereichen auf, weshalb das Eröffnungskonzept auch unter dem Motto "4 gute

Gründe für Vattenfall" steht: "Zum einen können sich Kunden natürlich zu Strom-

und Gas-Tarifen beraten lassen. Sie erfahren beispielsweise, wie sie komplett

auf Ökostrom und Naturgas umstellen können", so Ansgar Marchel, Teamleiter Trade

Marketing & Strategic Campaigns. "Zweitens informieren die Store-Mitarbeiter

über unsere zahlreichen Smart-Home-Produkte und auch darüber, wie sich mit ihnen

nicht nur der Alltag nachhaltiger, sicherer und komfortabler gestalten, sondern

auch Energie sparen lässt."



Ein dritter Pfeiler der Vattenfall Stores sind Gratis-Leihangebote wie

Akkuschrauber und Bit-Sets, Leitungsfinder und Stromverbrauchsmesser,

Lastenräder und Fahrradluft-Tankstellen, um Menschen aus der Nachbarschaft in

Alltagssituationen rund um Umzug, Heimwerken und Mobilität schnell und

unkompliziert zu unterstützen.



Darüber hinaus geben die Shops Einblick in die "my Highlights"-Vorteilswelt von

Vattenfall - von Gutscheinen von Kooperationspartnern über Gewinnspiele mit

Preisen wie E-Bikes bis hin zu Freikarten für Veranstaltungen in Hamburg oder

Berlin.



Cakir: "Wir bieten in den Stores ein modernes, zukunftsweisendes Gesamtpaket.

Hier können Kunden die Vattenfall Welt kennenlernen und erleben. Unsere Services

und Angebote sollen ihnen das Leben erleichtern, damit ihnen mehr Zeit für die

wichtigen Dinge bleibt."



Pressekontakt:



Vattenfall GmbH

Sandra Kühberger

Chausseestraße 23

10115 Berlin

T +49 (0)30-8182 2323

mailto:sandra.kuehberger@vattenfall.de



Havas Hamburg

Sebastian Krammer

Lippmannstraße 59

22769 Hamburg

T +49 (0)40-431 75-134

mailto:sebastian.krammer@havas.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127417/5001519

OTS: Vattenfall Europe Sales GmbH





