S&P 500 - Kurs auf 4.500 Punkte? Zuvor hatte der S&P 500 ab dem Verlaufshoch bei 4.480 Punkten am 16. August eine Abwärtskorrektur im bestehenden Aufwärtstrend durchgeführt und war bis in den Bereich des 50er-EMA bei aktuell 4.360 Punkten zurückgekommen. In der Folge prallte der …