Effektiver Mückenschutz - Was hilft wirklich?

Seite 2 ► Seite 1 von 3

. Gelsen, Moskitos, Stechmücken sind unterschiedliche Bezeichnungen für Insekten mit zwei Flügeln und einem Stechrüssel. Egal wie man sie nennt, sie sind einfach nervige Plagegeister, dieverursachen und im schlimmsten Fall sogar. Möglichkeiten sich vor Mücken zu schützen gibt es viele, doch welche sind effektiv und passen situationsbedingt am besten? Wir klären aufund welche Hausmittel und Tricks keinen Schutz bieten.Vor allem in heißen und feuchten Sommermonaten werden Moskitos zur absoluten Qual, entscheidend dabei ist das Wetter im Frühjahr. Je wärmer und feuchter dieses ist, umso besser sind die Lebensbedingungen für Mücken. Der Klimawandel und die damit einhergehenden,spielen den nervigen Insekten dabei in die Karten. In diesen Zusammenhang sind auch dieein günstiger Faktor für. Denn Mücken brauchen Wasser, um Ihre Eier ablegen zu können. Dabei kann es vorkommen, dass ein Stechmücken-Weibchenablegt. Um diese Eier zu produzieren benötigen die Weibchen Proteine, welche Sie aus unserem Blut saugen. Daher stechen auch nur die Mücken-Weibchen, Männchen hingegen ernähren sich vor allem von Nektar.Um also genügend Nachkommenschaft zu zeugen schwärmen die Stechmücken-Weibchen aus und saugen, mit Ihrem Rüssel, Blut von ihren Opfern. Sticht eine Mücke, so verursacht dies starken Juckreiz, Schwellungen und kann auch zu allergischen Reaktionen führen. Eine weitere Gefahr ist die Übertragung von Krankheiten. Auch hier spielt die Klimaerwärmung eine Rolle. Immer mehrfühlen sich in Europa heimisch. Die asiatische Tigermücke tritt immer häufiger in Erscheinung. Je nach Art übertragen diese Krankheiten wie Malaria, Zika, West-Nil, Dengue oder Chikungunya. Sämtliche dieser Viren könnenauslösen.