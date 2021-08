Antisense beteiligt sich an der von PPMD initiierten Entwicklung einer neuen Duchenne-Leitlinie unter Beteiligung von Interessengruppen für die Einreichung bei der FDA

24. August 2021 - Antisense Therapeutics Limited [ASX:ANP | US OTC: ATHJY | FWB: AWY], (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Gil Price, MD, der medizinische Direktor des Unternehmens in den USA, als Mitglied in das Pharmaceutical Advisory Board (PAB) für die Entwicklung der neuen Duchenne-Leitlinie der Organisation ‚Parent Project Muscular Dystrophy‘ (PPMD), die der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA vorgelegt werden soll, berufen wurde.

In enger Zusammenarbeit mit dem Lenkungsausschuss und den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen, die sich aus Patientenvertretern, Pflegepersonen, Klinikern, Forschern, Akademikern und Vertretern der Pharmaindustrie zusammensetzen, wird das PAB sein Augenmerk vor allem darauf richten sicherzustellen, dass in der gesamten Leitlinie auch Standpunkte von Unternehmen, die sich für die Interessen von Duchenne-Betroffenen einsetzen, Berücksichtigung finden.

PPMD hat erfolgreich den allerersten, von Patientengruppierungen initiierten Leitlinienentwurf für Unternehmen, die sich der Entwicklung von Therapien zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie verschrieben haben, erarbeitet. Die im Juni 2014 bei der FDA eingereichten Unterlagen bildeten eine wichtige Ressource, um sowohl Unternehmen als auch die FDA selbst über den sich abzeichnenden Trend in der Arzneimittelentwicklung zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) einerseits und über die patientenorientierten Ansichten im Hinblick auf Nutzenerwartungen und Risikotoleranz von Betroffenen andererseits zu informieren. Die PPMD-Initiative ist inzwischen nicht nur in der Duchenne-Community, sondern auch in anderen Interessengruppen für seltene Erkrankungen zu einem Meilenstein geworden, der beispielhaft aufzeigt, welche Werte Patienten und Pflegepersonen in die Arzneimittelentwicklung einbringen können.

PPMD hat nun damit begonnen, das richtungsweisende Dokument des von der Community entwickelten Leitfadens aus dem Jahr 2014 zu aktualisieren. Damit soll sichergestellt werden, dass der Leitfaden die zahlreichen Fortschritte der letzten Jahre in Bezug auf Wissen, Verständnis, Pflege, klinische Studien und Zulassungen widerspiegelt. Ähnlich wie im Jahr 2014 hat PPMD einen Lenkungsausschuss sowie Arbeitsgruppen mit über 80 Beteiligten gebildet. Damit sollen noch mehr innovative Impulse eingearbeitet und der Weg für das Endziel, allen Patienten den Zugang zu Therapien zu ermöglichen, geebnet werden.