Poda startet PMTA-Verfahren in den USA

Vancouver, BC, 24. August 2021 - Poda Lifestyle and Wellness Ltd. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über professionelle Dienstleistungen (die „Beratungsvereinbarung“) mit NKO Consulting Corp. („NKO“) abgeschlossen hat, um das Antragsverfahren zur Erlangung der Marktzulassung für bestimmte Poda-Produkte gemäß dem Premarket Tobacco Product Application („PMTA“)-Programm der US Food and Drug Administration („US FDA“) für das Unternehmen aktiv zu betreuen.