Bohrprogramm im Umfang von 1.500 Metern nun auf dem Konzessionsgebiet Silver Vista von Norseman Silver in British Columbia (Kanada) im Gange

Das 1.500 Meter umfassende Bohrprogramm zielt auf die Abgrenzung der Ausläufer der bereits identifizierten Silber-Kupfer-Mineralisierung bei Silver Vista in Streichrichtung und entlang des Einfallwinkels ab. Der aktuelle Bohrplan sieht eine Abgrenzung auf mindestens 500 Meter Länge und rund 250 Meter im Einfallwinkel der mineralisierten Ziele vor. Die Mineralisierung zeichnet sich generell durch eine durchdringende Carbonatalteration mit einer begleitenden Silber- und Kupfersulfidmineralisierung innerhalb des Sandsteinmuttergesteins aus. Die Mineralisierung ist nach wie vor in alle Richtungen offen.

Norseman hat die Möglichkeit, sich sämtliche Anteile und Rechte am Konzessionsgebiet Silver Vista zu sichern. Silver Vista liegt 55 km nordöstlich von Smithers in der kanadischen Provinz British Columbia (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 21. September 2020).

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Rene Victorino, P.Geo., Vice President for Exploration von Norseman Silver Inc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101), geprüft.

