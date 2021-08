LAKEWARD gibt das erste Closing des "LAKEWARD Real Estate Fund - European Opportunities I" bekannt.



Die LAKEWARD Advisory AG freut sich, das erste Closing ihres Real Estate Private Equity Fonds "LAKEWARD Real Estate Fund - European Opportunities I" per 18. August 2021 bekannt zu geben. Rund 25 Prozent des angestrebten Fondsvolumens von 120 Millionen Euro wurden erreicht.

LAKEWARD, welche bisher ihre Investoren über Co-Investments eingebunden hatte, ist eine Debütantin in der Welt der Real Estate Private Equity Fonds. LAKEWARD konnte sich bei der Kapitalbeschaffung auf die Loyalität ihrer bestehenden Investmentpartner und das Vertrauen neu gewonnener Family-Office-Investoren und Privatanleger verlassen. LAKEWARD-Partner und -Mitarbeitende haben 5 Mio. EUR zum ersten Closing beigesteuert und bestätigen damit ihr starkes Engagement für das Unternehmen und den Fonds.

Durch die unternehmerisch geprägte Führung hat sich die LAKEWARD Real Estate AG einen integren Ruf und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz durch direkte Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschlands führenden Metropolen erworben. Die Breite der Investitionsmöglichkeiten und der Wunsch, LAKEWARD als innovativen Investor, Entwickler und Investment Advisor zu etablieren, haben Simon Koenig und sein Investment-Team dazu bewogen, das Investitionsangebot zu erweitern und ihren ersten Private Equity Fonds aufzulegen. «Die Bündelung von Co-Investments in einem Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, an attraktiven Investitionsmöglichkeiten im Immobilienmarkt zu partizipieren,» erklärt Simon Koenig.

Die Anlagestrategie des Fonds wird sich auf "Value-Add"- und "Opportunistic"-Immobilien in mitteleuropäischen Ländern konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf dem deutschen Markt liegt. Die Investitionen in "European Opportunities I" werden von dem erfahrenen Immobilien-Investment-Team der LAKEWARD Management AG getätigt, welches über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz und ein hervorragendes Netzwerk in der Region verfügt.