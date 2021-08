NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen denken offenbar auch nach den jüngsten Rekorden noch nicht an Verkäufe: Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq 100 am Dienstag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,07 Prozent höher bei 15 323 Punkten. Er hatte zu Wochenbeginn ebenso wie der marktbreite S&P 500 eine Bestmarke aufgestellt. Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG am Dienstag 0,05 Prozent im Plus bei 35 353 Punkten - ihm fehlen damit auch nur knapp 0,8 Prozent zu seinem acht Tage alten Rekordstand von 35 631 Punkten.

Wenige Tage vor dem internationalen Notenbank-Treffen, das wie schon im Vorjahr nur online und nicht in Jackson Hole stattfindet, schwinden die Ängste der Anleger vor einer möglichen baldigen Straffung der US-Geldpolitik. Verantwortlich dafür ist Analysten zufolge die nachlassende weltweite Konjunkturdynamik im Zuge der sich ausbreitenden, besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus.