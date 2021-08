DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Alpha Esports Tech gibt exklusive Partnerschaft mit 'Oblivion Esports' bekannt 24.08.2021 / 15:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) gibt seine weitere Expansion in den indischen E-Sport-Markt bekannt. Das Unternehmen hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit Oblivion Esports (Oblivion) abgeschlossen, einer E-Sport-Organisation, die allen Gamern eine Plattform für Wettbewerbe bietet. Die Partnerschaft mit Oblivion erweitert Alphas Präsenz in Indien zusätzlich und schafft weitere Möglichkeiten der Nutzerakquise.

Im Rahmen der Partnerschaft wird:

- GamerzArena die exklusive Plattform für alle Online-E-Sportveranstaltungen von Oblivion werden, wobei Alpha verschiedene Gaming-Turniere unter der Marke Oblivion ausrichten und betreiben wird;

- Oblivion seine bestehenden Beziehungen im E-Sport strategisch nutzen, um Alphas Abonnementservice GamerzArena+ zu bewerben;

- Alpha mit Oblivion gemeinsam Veranstaltungen und Turniere über die Nutzer und Spielerbasis beider Organisationen vermarkten.

"Unsere Präsenz in Indien wächst durch exklusive Partnerschaften weiterhin", meinte Interims-CEO Matthew Schmidt und führte weiter aus: "Mit Oblivion Esports haben wir die Möglichkeit, für GamerzArena ein völlig neues Publikum zu gewinnen, indem wir die große Zahl von GamerzArena-Zuschauern über Oblivions verschiedene E-Sport-Turniere strategisch nutzen."

"Alpha Esports genießt in der Branche großes Ansehen, und es ist uns eine echte Freude, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten", kommentierte Sunil Vikram, CEO von Oblivion Esports, die Partnerschaft mit Alpha ESports Tech und ergänzte: "Wir sind begeistert, dass wir auf einer vollwertigen Basis mit vollständiger Integration unserer Services mit Alpha Esports arbeiten werden. Diese Partnerschaft wird für alle unsere Marken förderlich sein und unsere Beziehung weiter ausbauen."