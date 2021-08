wallstreet:online AG: Hauptversammlung stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten mehrheitlich zu

Berlin, 24. August 2021

Die Aktionäre der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit Mehrheiten zwischen 70,4% und 99,9% zugestimmt. Auf der virtuellen Hauptversammlung waren 71,55% des Grundkapitals vertreten.

Auf der Hauptversammlung wurde unter anderem mit über 99% der Stimmen beschlossen, den Bilanzgewinn 2020 in Höhe von rund 5,3 Mio. EUR vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Außerdem wurden der Aufsichtsratsvorsitzende André Kolbinger und das Aufsichtsratsmitglied René Krüger erneut für eine Dauer von vier Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Auch allen weiteren Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre mit deutlicher Mehrheit zu.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind ab heute Nachmittag auf der Website der wallstreet:online AG unter https://www.wallstreet-online.ag/hv abrufbar.

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Mit mehr als 187.000 Depots, davon mehr als 142.000 beim Smartbroker (Stand 6/2021) gehört der Berliner Finanzdienstleister bereits zu den bedeutendsten Anbietern auf dem Markt. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von annähernd 7 Mrd. Euro (Stand 6/2021). Gleichzeitig betreibt die Gesellschaft (ISIN: DE000A2GS609) vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit rund 376 Mio. monatlichen Seitenaufrufen (Durchschnitt 1.HJ 2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die größte Finanz-Community. In den Foren der vier Börsenportale sind mehr als 830.000 finanzaffine User registriert.

Pressekontakt:

Felix Rentzsch

Head of Communications

Mobil: +49 30 204 56426

Mail: f.rentzsch@wallstreet-online.de

URL: https://www.wallstreet-online.ag

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

Telefon: +49 69 905505 56

wallstreet-online@edicto.de

