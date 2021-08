Bauwirtschaft: Tarifverhandlungen werden am 25. August 2021 fortgesetzt

Berlin (ots) - Die Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe werden am 25. und 26. August 2021 in Berlin fortgesetzt.



Verhandlungsort: Scandic Berlin Potsdamer Platz