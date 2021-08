G7-Staats- und Regierungschefs beraten über Afghanistan

LONDON (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrienationen haben sich am Dienstagnachmittag per Videoschalte zu Gesprächen über die Lage in Afghanistan getroffen. Mit Spannung wurde vor allem eine Entscheidung dazu erwartet, ob der laufende Evakuierungseinsatz in dem Land über die Frist für den Abzug westlicher Truppen am 31. August hinaus verlängert werden soll.

Eigentlich sollen bis Ende des Monats alle ausländischen Truppen Afghanistan verlassen haben. Doch die sich überschlagenden Ereignisse mit der raschen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban und Chaos am Flughafen führten dazu, dass noch immer viele Tausend Menschen auf eine Evakuierung warten. Viele müssten zurückgelassen werden, so die Befürchtung, wollte man den bisherigen Zeitplan einhalten.