ATHEN (dpa-AFX) - Für Ungeimpfte steigt in Griechenland der Druck. Vom 13. September an müssen die Menschen dort ihre Corona-Tests selbst zahlen. Nicht betroffen sind nur Schüler sowie Genesene, Geimpfte und Menschen, die Symptome zeigen, kündigte der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias am Dienstag in Athen an. Ein Schnelltest kostet in Griechenland rund zehn Euro. Derweil reagiert auch Deutschland auf steigende Zahlen in Griechenland: Mehrere griechische Urlaubsinseln gelten nun als Hochrisikogebiete.

"Weit über 90 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft", begründete Kikilias die neuen Maßnahmen im Land, die mindestens bis zum 31. März 2022 gelten sollen. Im Freizeitsektor gilt künftig, dass geschlossene Räume von Tavernen und Theatern oder auch Fußballstadien nur noch Geimpfte zulassen - oder Genesene, deren Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt.