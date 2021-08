Vectron Systems erweitert den Vorstand

Personalie bei Vectron Systems: Ralf-Peter Simon wird in den Vorstand des Unternehmen aus Münster berufen. In seiner Funktion solle Simon die digitale Transformation des Geschäftsmodells der Vectron Systems AG weiter vorantreiben, kündigt das Unternehmen an.„Mit dieser Ernennung wird der derzeitige Vorstand im Hinblick auf das geplante Wachstum um ein Mandat erweitert”, so ...