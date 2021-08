USA Neubauverkäufe steigen weniger als erwartet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.08.2021, 16:23 | 15 | 0 | 0 24.08.2021, 16:23 | WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser weniger als erwartet gestiegen. Die Neubauverkäufe stiegen im Juli im Monatsvergleich um 1,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 3,1 Prozent gerechnet. Zuvor waren die Verkäufe noch drei Monate in Folge gefallen. Allerdings war der Rückschlag im Juni geringer als bisher ermittelt ausfallen. Das Ministerium revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf 2,6 Prozent. Zuvor war ein Minus von 6,6 Prozent gemeldet worden. Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Juli 708 000 neue Häuser in den USA verkauft. Erwartet wurden 697 000 Häuser./jsl/he







