Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat weitere Produktionsanlagen zur Fertigung von COVID-19 Impfstoffen abgenommen und freigegeben. So kann BioNTech eine weitere Fertigungslinie am Standort in Marburg nutzen, die die Produktion von rund 410 Millionen Dosen des Impfstoffs Comirnaty (BNT162b2) von BioNTech und Pfizer in 2021 erlaubt.Eine weitere Produktionsanlage für Comirnaty kann in Frankreich den Betrieb aufnehmen. Die von ...