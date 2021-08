Junge amerikanische Forscherin gewinnt Stockholm Junior Water Prize 2021

18:04 Uhr Aktien Wien Schluss: Leichte Kursgewinne dpa-AFX | Marktberichte

18:04 Uhr Aktien Europa Schluss: Anleger warten nach zwei Erholungstagen ab dpa-AFX | Marktberichte

18:03 Uhr Arkema: Disclosure of Trading in Own Shares From 16 August to 20 August 2021 Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

18:02 Uhr ROUNDUP 2: Forsa-Umfrage: SPD erstmals seit Jahren vor Union dpa-AFX | Weitere Nachrichten

18:00 Uhr "Circular Futures" gestartet: Breite Allianz eröffnet das Reallabor für die Kreislaufwirtschaft von morgen news aktuell | Pressemitteilungen

18:00 Uhr Appgate Named a Leader Among Zero Trust Network Access Providers in Report by Independent Research Firm Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

18:00 Uhr OSE Immunotherapeutics Announces Upcoming Investor Conferences and R&D Day Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

18:00 Uhr Magic: The Gathering Announces Limited-Edition Fortnite and Street Fighter Sets in Annual Showcase Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten