Brent-Rohöl wieder über 70 USD

London 24.08.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag den zweiten Tag in Folge nach oben. Bei den Marktteilnehmern setzt eine vorsichtige Entspannung hinsichtlich der Pandemie ein. In Mexiko ist eine wichtige Ölplattform ausgefallen.



Eine Reihe von Faktoren haben die Ölpreise am Montag um rund fünf Prozent nach oben getrieben. Dazu zählte unter anderem der etwas schwächere US-Dollar, sowie die Tatsache, dass die FDA den SARS-Cov-2 Impfstoff von Biontech/Pfizer vollständig zugelassen hat. Es wird nun darauf spekuliert, dass mehr Menschen in den USA sich impfen lassen. Damit könnte die vierte Welle, die vor allem den Süden des Landes heimsucht, mittelfristig gebrochen werden.