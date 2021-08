Kissigs Portfoliocheck: Mit seinem Hidden Champion Moody‘s erzielt Buffett schon lange Überrenditen

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 154. Portfoliocheck blicke ich mal wiederüber die Schulter. Buffetts Performance ist atemberaubend; er konnte über mehr als 50 Jahre hinweg eine Rendite von fast 20% pro Jahr hinlegen und den S&P 500 in den meisten Jahren schlagen. "Das Orakel von Omaha", wie Warren Buffett von seinen Anhängern auch verehrend genannt wird, ist einer der reichsten Menschen der Welt, doch er ist kein Unternehmer, sondern er ist Investor. Ein Investor der Superlative, denn seinen Reichtum verdankt er ausschließlich dem Investieren.





zum Artikel auf aktien-mag.de



Disclaimer : Habe Apple, Berkshire Hathaway, Moody's auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Im 2. Quartal 2021 lag Buffetts Turnoverrate bei unter 1% und am 30. Juni hatte Buffett 44 Aktienwerte im Depot. Trotz einer Neuaufnahme sind das zwei Werte weniger als im Vorquartal. Der Gesamtwert beläuft sich auf $293 Mrd. und legte damit um $23 Mrd zu. Da er aber ein Nettoverkäufer von Aktien war, ist sein Cashberg weiter angestiegen und liegt bei rund $150 Mrd.Buffetts Portfolio ist sehr fokussiert, denn seine fünf größten Positionenundbringen zusammen 75% auf die Waage. An seinen fünf größten Positionen hat Buffett nichts verändert. Nachdem Buffett auf der letzten Hauptversammlung eingeräumt hat, es sei ein Fehler gewesen, seine-Position zu trimmen, hat er sie nicht mehr angefasst; sie allein steht für 41% seines Aktiendepots. Buffetts Engagement in mehreren Pharmawerten währte nur ein Jahr.hat er inzwischen wieder komplett verkauft, bei. verkaufte er die Hälfte seines Restbestands, nachdem er seine Position bereits im Vorquartal um mehr als ein Drittel abgebaut hatte. Und auch beiundstutze er seinen Bestand um 15% bzw. 10%.Die Ratingagentur[WKN: 915246] ist inzwischen Buffets sechstgrößte Depotposition. Er hat die Aktie schon Jahrzehnte im Depot; sein Einstandskurs liegt bei rund $10 und damit meilenweit unterhalb der inzwischen aufgerufenen $380. Inzwischen hält Buffett mehr als 13% der Anteile und ist deren größter Aktionär. Moody’s bietet genau die Eigenschaften, die Buffett bei seinen Investments am meisten schätzt. Er lässt sein vor Jahrzehnten getätigtes Investment einfach in Ruhe und dieses zahlt ihm sein Vertrauen ausgiebig zurück. In Form von Dividenden, Aktienrückkäufen und vor allem Kursgewinnen. Eine wahre Compoundingerfolgsgeschichte...