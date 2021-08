IDEMIA wurde von Handelsbanken als Outsourcing-Partner für Kartenpersonalisierung gewählt

(Photo: Business Wire)

Investitionen in Personalisierungstechnologien sind für Banken unverzichtbar geworden, um sich an die kontinuierlich evolvierenden globalen Markttrends und Serviceleistungen anzupassen, den künftigen Herausforderungen gerecht zu werden und als Innovationsführer ihren Wettbewerbsvorsprung zu erhalten. IDEMIA, Weltmarktführer im Bereich Augmented Identity, wurde von Handelsbanken als Outsourcing-Partner für die Personalisierung seiner Zahlungskarten gewählt.

Die Spitzentechnologie von IDEMIA im Bereich Kartenpersonalisierung sowie künftige Online-Serviceleistungen, wie etwa das Customer-Onboarding mobiler Identitäten, werden den Kunden von Handelsbanken zur Verfügung gestellt, um eine Karte zu aktivieren oder eine sichere Kundenauthentifizierung durch das Anlegen der Karte ans Mobiltelefon zu gewährleisten.

IDEMIA wird Handelsbanken unterstützen, den besten Kundendienst bereitzustellen und ihrem Weltklasse-Ruf gerecht zu werden. IDEMIA wird damit beginnen, alle aufgeprägten Karten durch die Einführung der neuesten „Laser-Pro"-Technologie zu konvertieren. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Kartenhersteller wird IDEMIA zur zentralen Anlaufstelle für alle aktuellen und künftigen Kartenbedürfnisse von Handelsbanken.

Alex Nolan, Financial Institutions Service Line Vice President bei IDEMIA, erklärte: „Wir sind hocherfreut, dass sich Handelsbanken für unser Unternehmen entschieden hat, um ihre Kartenpersonalisierungsprozesse zu betreuen. Wir bringen sowohl unser umfassendes Know-how bei der Kartenherstellung und Personalisierung als auch unser digitales Serviceangebot in die Partnerschaft ein.“

Kajsa Bohr, Head Development of Payments bei Handelsbanken, ergänzte: „IDEMIA hat gezeigt, dass das Unternehmen unsere hohen Ansprüche im Hinblick auf Qualität und zukunftsweisende Serviceleistungen erfüllen kann, und wir freuen uns nun auf unsere Zusammenarbeit.“

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich „Augmented Identity‟, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen. Der Schutz unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für „Augmented Identity‟, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter – unsere Identität – für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen „Augmented Identity‟ für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

