Q2-Ergebnis kann Versprechen aus Q1 nicht halten



MS Industrie hat heute die Halbjahreszahlen 2021 vorgelegt, die umsatzseitig unsere Erwartung leicht übertrafen, beim Ergebnis hingegen noch nicht überzeugen konnten. Ein hoher Auftragsbestand im Konzern und die Nachfragebelebung im volatileren Geschäftszweig Ultrasonic Sondermaschinen zum Ende des H1 lassen allerdings für die zweite Jahreshälfte auch ergebnisseitig deutlichere Verbesserungen erwarten.



Umsatz vor allem von Powertrain getrieben: In Q2 legten die Konzernumsätze um 31,6% yoy auf 42,1 Mio. Euro zu (MONe: 40,3 Mio. Euro). Maßgeblicher Treiber war erneut das Geschäft mit Antriebskomponenten im Segment Powertrain, das auf Halbjahressicht um rund +47% yoy wuchs (Q1: +27% yoy) und damit sowohl das Absatzplus von Großkunde Daimler Trucks (H1: +38% yoy) als auch die Marktentwicklung (europäischer LKW-Absatz H1: +39% yoy; Quelle ACEA) im gleichen Zeitraum übertreffen konnte. Das Segment Ultrasonic jedoch verzeichnete trotz des Corona-bedingten Einbruchs im Vorjahr in H1 nur ein leichtes Wachstum von +5% yoy (Q1: -10% yoy). Ursächlich hierfür sind die Verwerfungen durch den Strukturwandel in der Automobilindustrie, der mit einer temporär geringeren Modellvielfalt einhergeht. Für den neuen und kundenseitig deutlich breiter aufgestellten Produktbereich Serienmaschinen zeichnet sich nach Angaben des Unternehmens im laufenden Jahr aber eine Umsatzverdopplung ab. Die insgesamt heterogene Segmententwicklung zeigt sich auch im grundsätzlich erfreulichen Auftragsbestand von rund 104 Mio. Euro per 30.06. (Q1: 98 Mio. Euro), der sich aus einem deutlichen Bestandszuwachs bei Powertrain (+32% yoy) und einem leichten Rückgang bei Ultrasonic (-2% yoy) speist.

Operatives Ergebnis in Q2 überraschend schwach: Trotz eines gegenüber Q1 leicht höheren Erlösniveaus (+1% qoq) fiel die Profitabilität in Q2 bei einem EBITDA von 1,4 Mio. Euro (MONe: 3,0 Mio. Euro; Vj. -3,4 Mio. Euro) bzw. einer Marge von 3,2% signifikant hinter Q1 (11,3%) zurück. Grund hierfür sind deutlich überproportionale Zuwächse beim Materialaufwand (+190 BP qoq) sowie den SBAs (+220 BP qoq), die wir aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Rohstoff- und Logistikkosten zwar in der Tendenz, nicht aber in diesem Ausmaß antizipiert hatten. Sichtbare Einsparungen beim Personalaufwand (-140 BP qoq) wurden dadurch überkompensiert, so dass auf EBIT-Level (-2,0 Mio. Euro) sowie beim EAT (-1,7 Mio. Euro) überraschend ein Verlust zu Buche stand.



