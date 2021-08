(In der Meldung wurde durchgehend präzisiert, dass der Brief nicht nur an Verkehrsminister Scheuer, sondern auch an andere Politiker und Politikerinnen geschickt wurde.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und andere Politiker in einem Brief zur Zurückhaltung im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn aufgefordert. Zwar gehe es in der aktuellen Auseinandersetzung zwischen dem Konzern und der kleineren Konkurrenzgewerkschaft GDL "nur bedingt um materielle Forderungen, sondern um politische Ziele", schreibt der EVG-Vorsitzende, Klaus-Dieter Hommel, in dem Schreiben an die Politiker, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Dennoch sind wir davon überzeugt, dass diese Tarifrunde ausschließlich durch die Verhandlungspartner selbst gelöst werden muss."