Itzehoe (ots) - Im Rahmen seiner Deutschlandtour hat Peter Altmaier,Bundesminister für Wirtschaft und Energie, am heutigen Dienstag CUSTOMCELLS(https://www.customcells.de/) in Itzehoe besucht. Gemeinsam mit demCDU-Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich informierte sich Altmaier über dieFortschritte von CUSTOMCELLS in den Bereichen der Forschung, Entwicklung sowieSerienfertigung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen, in denen die Itzehoermit Standorten in Schleswig-Holstein und Tübingen zu den führenden Unternehmenin Europa zählen und Innovation 'Made in Germany' Wirklichkeit werden lassen.Erst kürzlich hatte CUSTOMCELLS ein Joint Venture mit der Porsche AG bekanntgegeben sowie drei neue Gesellschafter an Bord geholt, um dieInternationalisierung voranzutreiben."Die Elektromobilität - egal ob auf der Straße, im Wasser oder in der Luft -spielt beim Erreichen der Klimaziele genauso wie der Zukunftsfähigkeit desIndustriestandortes Deutschland eine entscheidende Rolle. Unser besonderesAugenmerk als Bundesregierung gilt dabei der Entwicklung derBatterietechnologie, weshalb wir seit 2018 den Aufbau einerBatteriezellenproduktion in Deutschland strategisch unterstützen", sagteAltmaier bei seinem Besuch in Itzehoe. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen inDeutschland die leistungsfähigsten, smartesten und nachhaltigsten Batterienweltweit produzieren. Hochinnovative Unternehmen wie CUSTOMCELLS zeigen, dassdas möglich ist, und liefern mit ihrer wissenschaftlichen Expertise einenwichtigen Beitrag für unsere technologische Souveränität."Nachhaltige Forschungsarbeit mit internationalen PartnernSeinen Kunden ermöglicht CUSTOMCELLS auf der Basis flexibler Fertigungskonzeptesowie durch den Einsatz modernster Forschungs- und Produktionsanlagen dieEntwicklung, Prototypisierung und Serienproduktion von qualitativ hochwertigenLithium-Ionen-Batteriezellen in kleinen bis mittlere Volumina - maßgeschneidertfür das jeweilige Anforderungsprofil des Kunden. Bundesminister Altmaier lobtebesonders die intensive Forschungsarbeit, die CUSTOMCELLS auch im Verbund mitzahlreichen interdisziplinären Partnern in öffentlichen Kooperationsprojektenvorantreibt: "Der Wohlstand künftiger Generation fußt auf den Investitionen inForschung und Entwicklung, die wir heute auf den Weg bringen."In Projekten wie SOLIFLY (https://cordis.europa.eu/project/id/101007577/de) ,HiQ-Carb (https://eitrawmaterials.eu/project/hiq-carb/) oder auch RoSiLib (https://www.customcells.de/news/customcellsr-aktuell/detail/foerderprojekt-rosilib/)arbeitet CUSTOMCELLS gemeinsam mit nationalen und europäischen Partnern an