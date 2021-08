ExaGrid wird Finalist der Network Computing Awards 2021

ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, teilte heute mit, dass das Unternehmen in neun Kategorien für die Network Computing Awards 2021 nominiert wurde. ExaGrid ist unter den Finalisten für die Auszeichnung "Company of the Year" und die in diesem Jahr neu ausgelobte Auszeichnung "Special Award for Performance during the Pandemic". Außerdem wurde die größte ExaGrid-Appliance, die EX84, für mehrere Auszeichnungen nominiert, darunter "Data Centre Product of the Year", "Data Protection Product of the Year", "Hardware Product of the Year", "Product of the Year", "Storage Product of the Year" und "The Return on Investment Award" (die von den Wählern vergeben werden) sowie die Auszeichnung "Bench-Tested Product of the Year" (die von einer Jury nach einer unabhängigen Produktprüfung vergeben wird). Die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie hat begonnen und endet am 13. Oktober. Die Gewinner der diesjährigen Auszeichnungen werden auf der Preisverleihung in London am 21. Oktober 2021 bekannt gegeben.

