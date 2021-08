Adjuvance Technologies gibt erste klinische Ergebnisse für sein Saponin-Adjuvans der nächsten Generation bekannt

„Die Eignung von Saponin-Adjuvantien wurde bisher durch die begrenzte Verträglichkeit der Dosis und durch Probleme bei der Herstellung eingeschränkt. Unser halbsynthetisches Molekül ist darauf ausgelegt, diese Einschränkungen zu überwinden“, sagte Dr. Tyler Martin, Chief Executive Officer bei Adjuvance. „Diese vielversprechenden Zwischenergebnisse zeigen das Potenzial von TQL-1055, einschließlich seiner Fähigkeit, in einem breiteren Dosierbereich ohne Einschränkung seiner ausgezeichneten Verträglichkeit eingesetzt werden zu können.“

Adjuvance Technologies Inc., ein privates Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, das Saponin-Adjuvantien und Impfstoffe für Infektionskrankheiten und Immunonkologie entwickelt, hat bekannt gegeben, dass sein Adjuvans TQL-1055 in Verbindung mit einem gleichzeitig verabreichten Impfstoff gegen Keuchhusten sicher und gut verträglich war. Dies ist die erste klinische Studie mit einem Kandidaten aus dem Adjuvans- und Impfstoffportfolio des Unternehmens.

Die vorläufigen Daten der Studie zeigen, dass TQL-1055 über alle Dosierungsstufen hinweg im Allgemeinen gut vertragen wurde und ein ähnliches Sicherheitsprofil aufwies wie ein kommerzieller Pertussis-Impfstoff. Zu den von den Probanden gemeldeten Ereignissen gehörten leichte bis mäßige Reaktionen an der Injektionsstelle und leichte oder mäßige systemische Symptome in einer Häufigkeit, die mit der des kommerziellen Impfstoffs vergleichbar ist. Es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet.

Die laufende, randomisierte, doppelblinde, aktiv-kontrollierte Dosis-Eskalationsstudie Phase 1 bewertet die Sicherheit und Immunogenität von Pertussis Acellular Vaccine Adjuvanted mit TQL-1055 (PAVA). Die Studie hat die Rekrutierung von 72 gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 50 Jahren abgeschlossen und untersucht sechs eskalierende Dosierungsstufen von 25 bis 800 mcg TQL-1055, die zusammen mit einem kommerziellen Pertussis-Impfstoff verabreicht werden. Die primären Endpunkte der Studie waren Sicherheit und Verträglichkeit. Weitere Daten werden auf der IDWeek 2021 vorgelegt.

Über Pertussis: Die Atemwegserkrankung Pertussis, umgangssprachlich als Keuchhusten bekannt, wird von Mensch zu Mensch übertragen. Die Impfung gegen Keuchhusten wird im Laufe des Lebens vorgenommen und in zahlreichen Ländern für alle Kinder und Erwachsenen empfohlen. Die jährlich gemeldeten Keuchhustenfälle in den Vereinigten Staaten haben sich zwischen den 1970er und 2010er Jahren verzehnfacht, was die Notwendigkeit wirksamerer Impfstoffe und Impfungen deutlich macht.