Mariani Packing wählt Smartflow von Loftware zur Verwaltung von Produktverpackungen im Rahmen seiner kontinuierlichen Verbesserungen

PORTSMOUTH, New Hampshire, 24. Aug. 2021 /PRNewswire/ -- Mariani Packing Company, Inc. der weltweit größte unabhängige und familiengeführte Hersteller von Trockenfruchtprodukten in Premiumqualität, hat heute bekannt gegeben, dass er sich für Loftware Inc. entschieden hat, um seine Prozesse für die Verwaltung von Verpackungsvorlagen mit der Lösung Smartflow von Loftware zu automatisieren. Durch diese neue Partnerschaft hofft Mariani, seine aktuellen Prozesse zu verbessern, die Zusammenarbeit unter den beteiligten Interessengruppen zu optimieren und Time-to-Market für die Freigabe seiner Produkte sowohl für die Endverbraucher als auch für seinen bedeutenden Kundenstamm im Bereich Eigenmarken zu verkürzen.

Vor der Zusammenarbeit mit Loftware wickelte Mariani die Verwaltung der Druckvorlagen und die Freigabe der Arbeitsabläufe über zeitaufwändige manuelle Verfahren ab, wie z. B. E-Mail-Anhänge und Job-Jacket-Ordner. Die Smartflow-Lösung bietet Mariani eine effiziente und optimierte, Cloud-basierte Workflow-Lösung für die Verwaltung des gesamten Verpackungsdesigns und des Genehmigungsprozesses. Das Unternehmen stellt über 200 SKUs von Trockenfruchtprodukten her und liefert diese an über 40.000 Einzelhandelsgeschäfte in den USA und über 65 Länder weltweit.

„Wir waren gerade dabei, unsere Marke zu erneuern und wussten gleichzeitig, dass es sinnvoll war, eine Online-Plattform zu finden, die alle Anforderungen unseres wachsenden Unternehmens an die Verwaltung von Druckvorlagen erfüllen konnte", so Kristine Bonovich, Senior Business Manager bei Mariani Packing. „Smartflow kann vollständig an alle unsere geschäftlichen Anforderungen angepasst werden und bietet gleichzeitig eine Workflow-Lösung, die auch in anderen Bereichen unseres Unternehmens hilfreich ist. Darüber hinaus unterstützt sie unsere unternehmensweite Initiative für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). Smartflow bietet unendlich viele Möglichkeiten", fügte sie hinzu.