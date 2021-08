cyan AG gibt vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 bekannt

München, 24. August 2021 - Die vorläufigen Umsatzerlöse der cyan AG betrugen in der ersten Jahreshälfte 2021 EUR 3,5 Mio. (H1 2020: EUR 16,9 Mio.). Zusätzlich wurden EUR 1,0 Mio. (H1 2020 EUR 2,3 Mio.) sonstige betriebliche Erträge und Bestandveränderungen verbucht - in Summe ein Gesamtertrag in der Höhe von EUR 4,6 (H1 2020: EUR 19,2 Mio). Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal leicht auf EUR 1,9 Mio. (Q1 2021: EUR 1,7 Mio.). Die Summe der sonstigen betrieblichen Erträge und Bestandsveränderungen verringerte sich hingegen; dies lag vor allem daran, dass die entstandenen Vertragskosten mit dem Launch bei Orange von bisheriger Aktivierung zur planmäßigen Abschreibung übergingen. Das EBITDA für die erste Jahreshälfte ergab EUR -7,4 Mio. (H1 2020: EUR 2,2 Mio.). Die Nettoverschuldung erhöhte sich von EUR 7,3 Mio. zum 31.12.2020 auf EUR 10,8 Mio.

in EUR Mio. H1 2021 H1 2020 Umsatzerlöse 3,5 16,9 Sonstige betriebliche Erträge 1,1 0,9 Veränderung des Bestandes -0,1 1,4 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -2,8 -2,0 Personalaufwand -5,9 -5,5 Wertminderungsaufwand -0,4 -6,2 Sonstige Aufwendungen -3,0 -3,3 EBITDA -7,4 -2,2

in EUR Mio. 30/06/2021 31/12/2020 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2,5 2,5 Nettoverschuldung 10,8 7,3

cyan befindet sich 2021 in einem Transformationsjahr, in dem der Fokus auf Generierung von wiederkehrenden Umsätzen liegt - dieser Prozess ist im ersten Halbjahr noch nicht vollständig erfolgt. In 2021 wurden bislang keine großen Lizenzverträge abgeschlossen, die insbesondere im Vorjahr sehr hohe Einmalerträge erwirtschafteten.