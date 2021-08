Laut Halbjahresbericht von Vertex sind Änderungen bei Umsatzsteuersätzen und -regelungen auf Rekordkurs Nachrichtenquelle: globenewswire | 24.08.2021, 20:46 | 15 | 0 | 0 24.08.2021, 20:46 | Der Bericht zeigt einen raschen Anstieg bei neuen Steuergesetzen in den USA, wo Steuern auf Stadt- und Bezirksebene im Juli weiter in die Höhe schnellten KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Aug. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) und seine Tochtergesellschaften („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat in seinem Mid-Year Rates and Rules Report bekanntgegeben, dass die Zahl neuer Umsatzsteuern auf Bezirksebene in der ersten Jahreshälfte rapide gestiegen ist. Städte erlassen außerdem mehr neue Umsatzsteuersätze und verändern häufiger ihre Steuersätze. Diese Trends setzten sich im Juli fort.

„Teams für indirekte Steuern müssen bei den neuen und sich ändernden Steuersätzen auf dem Laufenden bleiben, während die Pandemie weiterhin Auswirkungen auf die Steuereinnahmen hat“, so Michael Bernard, Chief Tax Officer bei Vertex. „Trotz der staatlichen Hilfe im März 2021 in Höhe von rund 350 Milliarden Dollar konnten wir kurz vor der Sommerpause zahlreiche Maßnahmen der bundesstaatlichen und lokalen Gesetzgeber beobachten. Bestimmte Staaten, die insbesondere auf Steuern aus den Bereichen Energie, Transport und Tourismus angewiesen sind, haben immer noch mit erheblichen Lücken im Haushalt zu kämpfen. Aus all diesen Gründen rechnen wir auch weiterhin mit immer wieder neuen und veränderten Umsatzsteuersätzen auf Stadt- und Bezirksebene.“ Steuerexperten sollten Folgendes beachten: Neue Umsatzsteuersätze auf Bezirksebene sind auf Rekordkurs: Bis zum 30. Juni dieses Jahres wurden 127 neue Bezirkssteuern erlassen, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 waren es 88. Im Juli setzte sich dieser Trend mit der Einführung von 36 neuen Bezirkssteuern fort.

Selbiges gilt für neue Umsatzsteuern auf Stadtebene: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 traten 23 neue Steuergesetze in Kraft. Allein im Juli traten 22 neue Steuergesetze auf Stadtebene in Kraft (nur knapp weniger als die insgesamt 23 Gesetze im ersten Halbjahr 2021).

Veränderte Umsatzsteuersätze auf Stadtebene nahmen im Juli stark zu : Im Juli gab es zu 54 Änderungen bei den Steuerrichtlinien auf Stadtebene (32 mehr gegenüber dem Durchschnitt von 22 pro Monat in den ersten sechs Monaten des Jahres).

Die steuerpolitische Neuausrichtung ist aufgrund der Pandemie bereits angelaufen und dürfte weitere bedeutende Gesetzesänderungen mit sich bringen. Steuerbehörden können die Steuersätze erhöhen oder die Bemessungsgrundlage erweitern: Beide Maßnahmen bergen das Risiko von möglichen Gegenreaktionen der Steuerzahler. Mit den Rahmenbedingungen nach dem Wayfair-Urteil tendieren mehr Steuerbehörden dazu, die Bemessungsgrundlage zu erweitern. Laut Bernard „ist es im Vergleich zu Einkommen- und Grundsteuern viel einfacher, Umsatzsteuern zu verwalten, einzuziehen und zu prüfen, da es weniger Ausnahmen gibt und die Einzüge häufiger erfolgen."





