Cerba Research und ACT Genomics geben strategisches Joint Venture bekannt — CerbACT Asia

Die Expansion umfasst Investitionen in eine neue Einrichtung in Taipeh (Taiwan) und modernste Technologien, um die Kompetenzen und das Dienstleistungsangebot für unsere Kunden auf globaler Ebene zu stärken:

Modernste Durchflusszytometrie-Technologien

Explorative und in-vitro-diagnostische histopathologische Dienste

Isolierung peripherer mononukleärer Blutzellen (peripheral blood mononuclear cell, PBMC) aus Blut und weichem Gewebe

Die Fortschritte beim Bau, beim Technologietransfer und bei der Vergrößerung des wissenschaftlichen Teams werden dazu führen, dass das CerbACT Asia Labor im September 2021 voll einsatzfähig sein wird.

Mario Papillon, CEO von Cerba Research, kommentiert: „Dieser Meilenstein mit ACT Genomics ist eine Bestätigung unserer innovativen Geschichte als Unternehmen. Wir werden unsere Kunden mit den modernsten Geräten und Automatisierungen unterstützen — begleitet von erfahrenen Wissenschaftlern, deren Ehrgeiz und Agilität, die Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen, unsere kontinuierliche Entwicklung als Unternehmen vorantreiben.“

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Cerba Research. Gemeinsam können wir in Asien ein breiteres Spektrum an erstklassigen Technologien und Dienstleistungen anbieten. Die Gründung von CerbACT Asia spiegelt das Engagement für das Wohlergehen von Krebspatienten, den Einsatz für die Gesellschaft und die eindeutige Befürwortung der Präzisionsmedizin wider“, sagt Hua Chien Chen, CEO von ACT Genomics.

Über Cerba Research

Cerba Research ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das End-to-End-Lösungen für die Arzneimittelentwicklung und -diagnostik anbietet, um die Produktivität von Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung von Arzneimitteln zu optimieren. Cerba Research betreibt Forschung in der Frühphase, klinische Entwicklung mit Hilfe von Zentrallabors und diagnostischen Dienstleistungen sowie die Entwicklung und Validierung von Assays und Biomarkern. Wir arbeiten mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie mit Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um die klinische Entwicklung zu transformieren. Cerba Research ist Teil von Cerba HealthCare, einem führenden Unternehmen im Bereich der medizinischen Diagnostik.

Über ACT Genomics

ACT Genomics ist ein innovationsorientierter Anbieter von Krebsbehandlungslösungen in Asien mit Niederlassungen in Taipeh, Hongkong, Singapur, Tokio und Wales (U.K.). Mit unserer Next-Generation-Sequencing-Technologie (NGS), CAP-akkreditierten Labors, einem erfahrenen Bioinformatik-Team und proprietären KI-Algorithmen stellen wir medizinischen Fachkräften eine optimale Planung von Krebsbehandlungen, die Bewertung von Immuntherapien, die Überwachung von Krebsrückfällen und Arzneimittelresistenzen sowie die Bewertung von Krebsrisiken zur Verfügung. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel „Turn Genomics into Action“ („Genomik in die Praxis umsetzen“).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210824005853/de/