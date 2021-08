Nuvation Energy wird Wiederverkäufer von EVLO-Energiespeichersystemen

Montréal (ots/PRNewswire) - EVLO Energy Storage, die

Energiespeicher-Tochtergesellschaft von Hydro-Québec, (https://c212.net/c/link/?

t=0&l=de&o=3268059-1&h=1796307832&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0

%26l%3Den%26o%3D3268059-1%26h%3D3933474345%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fnews.hydroqu

ebec.com%252Fen%252Fpress-releases%252F1668%252Fhydro-quebec-launches-evlo-a-sub

sidiary-specializing-in-energy-storage-systems%252F%26a%3DHydro-Qu%25C3%25A9bec%

2527s%2Benergy%2Bstorage%2Bsubsidiary&a=die+Energiespeicher-Tochtergesellschaft+

von+Hydro-Qu%C3%A9bec%2C) und Nuvation Energy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de

&o=3268059-1&h=2773097652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De

n%26o%3D3268059-1%26h%3D1729425465%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nuvationenergy.

com%252F%26a%3DNuvation%2BEnergy&a=Nuvation+Energy) arbeiten im Rahmen einer

Wiederverkaufsvereinbarung für die Energiespeichersysteme von EVLO zusammen.

EVLO ist auf Energiespeichersysteme im Netzmaßstab spezialisiert, die auf der

von Hydro-Québec patentierten Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriechemie (LFP)

basieren, während Nuvation Energy Batteriemanagementsysteme und technische

Dienstleistungen im Bereich Energiespeicherung für Batteriehersteller und

Entwickler von Energiespeichersystemen anbietet.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Allianz zwischen den beiden Unternehmen ist naheliegend, da EVLO in seinenEnergiespeichersystemen bereits die Batteriemanagementsysteme von Nuvationeinsetzt. Zu den beteiligten Projekten gehören das 9-MWh- Tonnerre-Projekt inFrankreich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268059-1&h=4273983446&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268059-1%26h%3D1080636937%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.innergex.com%252Ftonnerre-energy-storage-project%252F%26a%3DTonnerre%2Bproject%2Bin%2BFrance&a=Tonnerre-Projekt+in+Frankreich) ,ein 20-MWh-Projekt in Québec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268059-1&h=2709846379&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268059-1%26h%3D2552509940%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fnews.hydroquebec.com%252Fen%252Fpress-releases%252F1702%252Fevlo-to-deploy-a-20-mwh-battery-energy-storage-system-during-transmission-line-work%252F%26a%3D20-MWh%2Bproject%2Bin%2BQu%25C3%25A9bec&a=20-MWh-Projekt+in+Qu%C3%A9bec) zur Unterstützung der Arbeiten an denÜbertragungsleitungen und das Energiespeichersystem im Microgrid-Projekt vonLac-Mégantic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268059-1&h=3319395531&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268059-1%26h%3D366958623