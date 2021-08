Techking Indonesia Rep Office erhält seinen größten Auftrag und markiert damit einen Erfolg der Lokalisierungsstrategie

JAKARTA, Indonesien, 24. August 2021 /PRNewswire/ -- Ausgestattet mit maßgeschneiderten, neuartigen Techking-Reifen, wurden kürzlich 200 HINO-Schwerlastwagen für einen Kunden in Indonesien in Betrieb genommen. Dies ist der größte Auftrag für das indonesische Techking-Vertriebsbüro seit seiner Gründung und zeigt, dass die von Techking und seinem indonesischen Vertriebsbüro verfolgte Lokalisierungsstrategie den Kundenstamm und den Bekanntheitsgrad in weniger als einem Jahr erhöht hat.

Das im November 2020 gegründete Techking Indonesia ist die erste Repräsentanz, ein Meilenstein in der Umsetzung der Lokalisierungsstrategie nach der Niederlassung von Techking Australia. Mit seinen Vorteilen in Bezug auf lokalisierte Technologie, Vertriebsketten und Dienstleistungen ist Techking in der Lage, die Gunst von mehr Kunden zu gewinnen. Zu diesem Zweck soll das indonesische Vertretungsbüro das Ziel erreichen, die Lokalisierung näher an den Verbrauchern durchzuführen und im ersten Jahr eine Wachstumsrate von 80 % zu erzielen.