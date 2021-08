AUTOCRYPT erscheint auf Forbes Asias erster „100 to Watch"-Liste

SEOUL, Südkorea, 25. Aug. 2021 /PRNewswire/ -- Der führende Anbieter von Cybersicherheit für autonome Fahrzeuge, AUTOCRYPT, wurde in die erste „100 to Watch"-Liste von Forbes Asia aufgenommen. Die neu eingeführte Liste hebt namhafte und aufstrebende Startups im asiatisch-pazifischen Raum hervor. AUTOCRYPT war als einziger Cybersicherheitsanbieter auf der Liste vertreten.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir in diese erste Liste ihrer Art aufgenommen wurden. Die technologische Entwicklung autonomer Fahrzeuge macht aktuell riesige Fortschritte, und daher ist Sicherheit heute notwendiger denn je. Die Gesetzgebung beginnt zu folgen und führt Vorschriften und Normen für die Cybersecurity in der Automobilindustrie ein, und die Nachfrage ist sprunghaft angestiegen", so Daniel ES Kim, CEO und Mitbegründer von AUTOCRYPT. Er fuhr fort: „Wir tun unser Bestes, um diese Nachfrage zu befriedigen, aber wir machen es uns auch zur Aufgabe, Führungskräfte und Experten in dieser Branche zu inspirieren und aufzuklären. Wir hoffen, dass unsere Präsenz auf dieser Liste der 100 hoffnungsträchtigsten Unternehmen hervorhebt, welche Arbeit geleistet wird, um die Cybersicherheit nicht nur für Fahrzeuge, sondern für das gesamte Mobilitäts-Ökosystem in den Vordergrund zu rücken."

AUTOCRYPT sorgte Anfang dieses Jahres für Schlagzeilen, als es insgesamt 15 Millionen US-Dollar von Großinvestoren aufbrachte, um in seine weltweite Expansion zu investieren. Vor kurzem eröffnete das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und den USA und leitete Kooperationsprojekte mit nordamerikanischen und europäischen Fahrzeugherstellern und Tier-1-Zulieferern ein. AUTOCRYPT bietet Sicherheitslösungen an, die den verschiedenen Normen für Fahrzeuge weltweit gerecht werden, und ermöglicht so eine unkomplizierte und einfache Interoperabilität.

Weitere Informationen zu AUTOCRYPT und seinen Sicherheitslösungen finden Sie unter www.autocrypt.io oder schreiben Sie uns unter global@autocrypt.io