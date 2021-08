PEKING, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping besuchte am Montag die Saihanba Forest Farm in der nordchinesischen Provinz Hebei. Die unermüdliche Arbeit von drei Generationen von Baumpflanzern hat das einst riesige, karge Land in den größten von Menschenhand geschaffenen Wald der Welt verwandelt.

Während seines Besuchs hörte sich Präsident Xi den Arbeitsbericht der lokalen Regierung über die Koordinierung des Schutzes und der Wiederherstellung von Bergen, Flüssen, Wäldern, Ackerland, Seen und Grasflächen an und wies darauf hin, dass die grüne Entwicklung im Rahmen der Modernisierung des Landes einen höheren Stellenwert einnehmen wird.