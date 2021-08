Locus Robotics erreicht den Meilenstein von einer halben Milliarde kommissionierten Einheiten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wilmington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Marktführer in der Lagerrobotikerreicht Meilenstein in nur 94 TagenLocus Robotics ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268299-1&h=1119725984&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268299-1%26h%3D2477520176%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2923238-1%2526h%253D2310635891%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.locusrobotics.com%25252F%2526a%253Dwww.locusrobotics.com%26a%3Dwww.locusrobotics.com&a=www.locusrobotics.com ), der Marktführer im Bereich autonomermobiler Roboter (AMR) für Auslieferungslager, hat heute bekannt gegeben, dassder Meilenstein von einer halben Milliarde kommissionierter Einheitenüberschritten wurde. Diese neue Höchstmarke wurde nur 94 Tage nach dem Erreichender Rekordmarke von 400 Millionen erzielt."Die Tatsache, dass wir in so kurzer Zeit den Meilenstein von einer halbenMilliarde Kommissionierungen erreicht haben, verdeutlicht, wie nützlich diebewährte Technologie von Locus für unsere Kunden auf der ganzen Welt ist, diemit rasant steigenden Auftragsvolumina und begrenzter Verfügbarkeit vonArbeitskräften konfrontiert sind", sagte Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. Mitdem Anstieg des E-Commerce-Volumens nimmt auch das Tempo der Kommissionierungmit LocusBots exponentiell zu. Für die erste Höchstmarke von 100 Millionenbenötigte Locus 1.542 Tage, während zuletzt 100 Millionen Kommissionierungen innur 94 Tagen erzielt wurden. Locus ist stolz darauf, unseren Kunden dabeigeholfen zu haben, diese Herausforderung effizient zu meistern und sich für denheutigen Erfolg und ein leicht skalierbares Wachstum in der Zukunft zupositionieren."Die 500-millionste Kommissionierung fand in einem Vertriebslager der VFCorporation in Prag, in der Tschechischen Republik, statt und der ausgewählteArtikel war ein Paar Schuhe der Marke Vans Old Skool.Da immer mehr Kunden online einkaufen und sich die Unternehmen auf einevoraussichtlich rekordverdächtige Urlaubssaison vorbereiten, greifenEinzelhändler und Betreiber von Auslieferungslagern auf automatischeKommissioniersysteme zurück, um die steigende Nachfrage zu befriedigen und denArbeitskräftemangel abzumildern, und so zu vermeiden, möglicherweise wertvolleKunden zu verlieren."DHL Supply Chain will seinen Kunden mit Partnern wie Locus innovative undproduktivitätssteigernde Technologien zur Verfügung zu stellen, damit sie dieKapazitäten und die Flexibilität haben, neue Marktchancen zu nutzen", sagteAdrian Kumar, Vice President, Global Operations Science bei DHL Supply Chain.