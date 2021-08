Seoul Viosys meistert die Effizienzherausforderungen der Mikro-LED und wird zum Wegbereiter der Displaybranche und startet die Massenproduktion

Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), der weltweit führende Anbieter von Verbund-Halbleiterbauelementen und eine Tochtergesellschaft von Seoul Semiconductor, gab bekannt, dass es dem Team von Seoul Viosys und dem Solid State Lighting & Energy Electronics Center (SSLEEC) in Santa Barbara unter der Leitung des Physik-Nobelpreisträgers Professor Shuji Nakamura von der University of California, Santa Barbara (UCSB) gelungen ist, blaue und grüne Mikro-LEDs mit einem Durchmesser von 1 μm zu entwickeln und die Probleme im Zusammenhang mit roten Mikro-LEDs mit einem Durchmesser von weniger als 70 μm zu lösen, die aufgrund einer Verringerung der externen Quanteneffizienz (EQE) nicht in Massenproduktion hergestellt werden konnten. Seoul Viosys hat mit der Massenproduktion begonnen und rechnet damit, dass dies die globale Displaybranche grundlegend verändern wird.

(a) Elektrolumineszenz (EL)-Wellenlängenspektrum einer roten Mikro-LED (b) Blaue und grüne Mikro-LED mit einem Durchmesser von 1 μm unter einem Elektronenmikroskop betrachtet (Grafik: Business Wire)

Seoul Viosys und das SSLEEC-Team haben die Herausforderungen der Verringerung der externen Quanteneffizienz und der Produktionsausbeute bewältigt, und Seoul Viosys produziert erfolgreich Produkte (MC04, MC02) in Massenproduktion, bei denen rote Mikro-LEDs mit einer Größe von 70 μm verwendet werden. Darüber hinaus bereitet das Unternehmen die Einführung von 30 μm Ein-Pixel-Mikro-LED-Produkten in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 und von 10 μm Ein-Pixel-Mikro-LED-Produkten im Jahr 2022 vor.

Seoul Viosys hat das Team von SSLEEC 20 Jahre lang bei der Entwicklung von Mikro-LEDs mit einem Durchmesser von 1 μm unterstützt und hat es ermöglicht, ultrakleine Mikro-LED-Lösungen zu produzieren und die Helligkeit zu verbessern, indem die externe Quanteneffizienz roter Mikro-LEDs um 150 % erhöht wurde, was bisher nur begrenzt möglich war, da die Lichtemission umso geringer ist, je kleiner die Größe ist. (Name der Abhandlung: Optics Express 5787, Vol. 28, No. 4 (2020) / Appl. Phys. Lett. 116, 071102 (2020))

Dementsprechend erwartet Seoul Viosys durch die verbesserte Mikro-LED-Technologie eine zügige kommerzielle Umsetzung aller Display-Anwendungen wie etwa für Smartphones, ARs und VRs.

„Gemäß unserem Grundsatz, neue Produkte vorrangig an Unternehmen zu liefern, die die Rechte am geistigen Eigentum respektieren, werden wir die neuen ultrakleinen 10 μm und 30 μm Ein-Pixel-Mikro-LEDs zunächst an die Kunden liefern, die unsere Produkte (MC04, MC02, Wicop MINI usw.) gekauft haben und sie verwenden“, sagte ein offizieller Vertreter von Seoul Viosys.