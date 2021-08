Der Lang & Schwarz Konzern (ISIN: DE0006459324) lieferte noch am 20.08.2021 „die besten Halbjahresergebnisse der Firmengeschichte“ – insbesodnere einen Konzernüberschuss für die ersten sechs Monate 2021 von 48,0 Mio EUR nach EUR 14,4 Mio. im Vorjahreszeitraum.UND DAS ALLES ist seit heute Abend zweitrangug. während die Aktionäre sich bereits mental auf die Präsenzhauptversammlung der Lang und Schwarz AG vorbereiteten, die heute stattfinden sollte, kam ein Schlag ins Kontor:

Cum-Ex Hammer trifft Lang und Schwarz

Ein Zwischenbericht des Finanzamtes für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf, der wohl erst am 23.08. „abends“ Lang und Schwarz erreicht haben soll, betreffend die steuerliche Prüfung der Kapitalertragsteueranrechnung der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2008 bis 2009 wirft die Pläne der Düsseldorfer für die heute geplante Hauptversammlung über den Haufen:

Rückstellung für 2008/2009 von 45 Mio EUR, Steuerstrafzahlungen von bis zu 61 Mio EUR als erste Konsequenz der Lang und Schwarz AG

Auch wenn die Prüfung bislang nicht abgeschlossen sei, wird dieses für notwendig erachtet. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat nun Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber den Behörden. Aber natürlich ist durch diese Vorgänge, die für die Hauptversammlung geplante Beschlussfassung bezüglich Dividende für 2020, Entlastung der Organe und möglicherweise auch der Aktiensplit so einfach nicht mehr möglich. KONSEQUENZ: Verschiebung der Hauptversammlung. Die Voraussetzungen stimmen einfach nicht mehr. Oder wie es Lang und Schwarz in seiner Ad-hoc um 19:49 Uhr am 24.08.2021 ausdrückte:

„Grund für die Absage ist ein Zwischenbericht im Zuge einer Steuerprüfung, die insbesondere für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2020, über die vorgeschlagene Satzungsänderung betreffend einen Aktiensplit und über die Entlastung des Vorstandes sowie des Aufsichtsrats (Tagesordnungspunkte 2, 3, 4 und 8 der Einladung vom 16. Juli 2021) erheblich sein kann, die jedoch denjenigen Aktionären, die bereits die Stimmrechtsvertreterin mit der Ausübung ihres Stimmrechts beauftragt und ihr Stimmrecht damit faktisch schon ausgeübt haben, dabei unbekannt war.“